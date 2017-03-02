В Москве дали старт выставке «Мир Климата – 2017»

28 февраля начала свою работу 13-я международная специализированная выставка систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода «Мир Климата – 2017». В этом году форум собрал на своей площадке более 250 компаний из 25 стран мира. Международное представительство значительно расширилось благодаря участию компаний из Турции, которая стала в этом году страной-партнёром выставки.



С приветственным словом к гостям и участникам обратились: Генеральный директор компании «Евроэкспо» Анисимов К.В., Заместитель министра промышленности и торговли российской Федерации Осмаков В.С., Генеральный секретарь европейской ассоциации EUROVENT Феликс Ван Эйкен, Заместитель руководителя топливно-энергетического хозяйства Москвы Новицкий И. Ю., Управляющий делами Торгово-промышленной палаты РФ Быков В. А., Исполнительный директор



Ассоциации предприятий индустрии климата Кузин Д. Л., Председатель Правления Российского союза предприятий холодильной промышленности Дубровин Ю.Н., Вице-президент Союза Турецких Экспортеров ISIB Михмед Шаналь, Директор компании «БРИЗ — Климатические системы», официального дистрибьютора спонсора регистрации посетителей выставки компании Hisense, Степанов А.Г.



«Мы участвуем в открытии впервые, что является знаком того, что мы хотим сформировать и реализовать комплексную программу развития отрасли и всех ее сегментов», — отметил Василий Сергеевич Осмаков. По его словам, в бескризисные времена климатическая отрасль растёт на 15% в год, что способствует увеличению числа рабочих мест и развитию производственной базы Российской Федерации. Иван Юрьевич Новицкий подчеркнул, что проведение выставки „Мир Климата" становится доброй традицией и приветствуется Правительством Москвы, поскольку показывает поступательное развитие и эффективность такой важной отрасли, которая действительно отражает самые современные основы научно-технического прогресса. «В отличие от некоторых чиновников, которые часто топтались на месте и все искали дно, мы не искали, а все время двигались вперед. По этой причине каждый год выставка прирастала площадями и деловой программой», — заявил Дмитрий Леонидович Кузин, исполнительный директор АПИК. От имени Союза Турецких Экспортеров Михмед Шаналь сказал: «Этот год знаменует собой очень хорошие отношения между Турцией и Россией, и мы впервые принимаем участие в выставке, являясь страной-партнером, что для нас большая честь».



В первый же день выставки стартовала насыщенная деловая программа. Начал свою работу XXII Международный Конгресс «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». После пленарного заседания участники конгресса активно включились в работу по секциям: «Строительная теплофизика: соответствие зданий требованиям энергетической эффективности» и «Поддержка и продвижение отечественных производителей энергоэффективного оборудования и материалов». Также в этот день прошло заседание Совета Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».



По материалам организаторов выставки

