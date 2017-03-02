Решение Danfoss для автоматизации производства

В январе 2017 года компания «Данфосс» и ПАО «МТС» сообщили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве. В его рамках SIM-карты «МТС» будут устанавливаться в коммуникационные модемы системы Cloud-Control. Решение предназначено для дистанционного контроля работы частотных преобразователей, что позволяет удаленно управлять конвейерами, насосными станциями, буровыми установками, подъемно-транспортным и другим оборудованием.

Система была создана в российском центре разработок компании «Данфосс». «Ее использование позволяет предупредить простои и выходы из строя оборудования, оперативно реагировать на возникающие в процессе эксплуатации проблемы и решать их удаленно. В отличие от сложных и дорогостоящих SCADA-систем наша технология значительно доступнее в реализации и позволяет удаленно настраивать частотные приводы», — объясняет Филипп Шамаев, руководитель направления OEM-продаж компании «Данфосс». Как отмечает специалист, подключение частотных



преобразователей к системе производится по принципу Plug and Play и благодаря дружественному русскоязычному интерфейсу требует всего нескольких минут. Используемые для передачи данных коммуникационные модемы обеспечивают бесперебойную высокоскоростную связь, что позволяет контролировать работу оборудования в режиме реального времени. Надежная защита данных реализована за счет применения современных протоколов шифрования.



Начиная с 2017 года пользователи Cloud-Control получили возможность заводской комплектации системы специальными SIM-картами с подключенными телематическими сервисами от «МТС» и оплаченным на год вперед безлимитным трафиком. SIM-карты изготовлены в соответствии с требованиями применения в промышленных приложениях и отличаются от стандартных повышенным сроком службы и расширенным диапазоном рабочих температур (от -40°С до +105°С).



«МТС» имеет высокую экспертизу во внедрении облачных систем и систем IoT для бизнеса. Совместный проект с компанией «Данфосс» — это развитие новых компетенций компании в области системной интеграции. В текущем году мы намерены значительно расширить отраслевое использование сервисов «МТС» на основе Big Data, телематики, промышленного интернета, и в частности радиоинтерфейса Narrow Band IoT, который значительно расширяет возможности применения интернета вещей в бизнесе, на производстве и в развитии городской инфраструктуры», — отметил директор «МТС» в Московском регионе Игорь Егоров.



По материалам пресс-службы Danfoss

