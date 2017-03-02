На фасаде ВМЗ создадут самое большое в мире граффити

Пресс-служба ОМКП сообщила, что в компании были подведены итоги международного конкурса «Выкса 10 000», который состоялся в рамках подготовки к фестивалю «Арт-Овраг 2017». Организатор мероприятия — Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) при поддержке благотворительного фонда «ОМК-Участие» и администрации г. Выкса.



По решению экспертного совета конкурса, победителем стал художник из Москвы — Миша Most. Он выполнит роспись фасада Металлургического комплекса стан-5000 Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК). Граффити, презентация которого пройдет на фестивале «Арт-Овраг» 16-18 июня 2017 года, будет посвящено 25-летнему юбилею ОМК и 260-летию ВМЗ. Оно станет самым большим в мире и претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса. Конкурс и фестиваль – важные составляющие корпоративной стратегии ОМК по развитию регионов присутствия, в частности повышению их туристической и культурной привлекательности, улучшению уровня жизни.



«Я включил в эскиз около шести реальных сюжетов. Думаю, сотрудники смогут с легкостью узнать в них события из жизни Выксунского завода. Если смотреть на работу слева направо, то можно уловить развитие сюжета: от малого к большому, от исследования к созданию, от идеи к результату. Таким образом, я попытался создать короткий "фильм” со своими героями и динамикой», — прокомментировал свою работу Миша Most.



«Фестиваль "Арт-Овраг” – это социальный проект Объединенной металлургической компании. Он в этом году пройдет уже в седьмой раз. За эти годы мероприятие получило признание как среди любителей современного искусства, так и среди жителей города Выкса. Из года в год мы привлекаем к участию новую аудиторию, расширяем программу силами талантливых кураторов,



художников и самих горожан, а также развиваем кругозор и формируем активную жизненную позицию жителей Выксы», — отметила председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.



По материалам пресс-службы ОМК