«Нефтеавтоматика» представит на «Нефтегаз-2017» программируемые логические контроллеры для создания АСУ ТП технологических объектов

«Нефтеавтоматика» – современная инжиниринговая и производственная компания, занимающаяся разработкой и производством систем измерений и автоматизации, систем управления технологическими процессами, автоматизации и безопасности производства, локальных систем управления, производстве блочного оборудования (БКНС, БДР и др.), средств автоматизации и измерения (программно-логистические контроллеры, искробезопасные барьеры, уровнемеры, расходомеры, плотномеры). Разработанные АО «Нефтеавтоматика» программно-логические контроллеры (ПЛК) – это отечественный продукт, который отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к оборудованию систем промышленной автоматизации. Могут применяться на предприятиях нефте- и газодобывающей, энергетической, химической, перерабатывающей, машиностроительной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности.



По своим техническим характеристикам контроллеры серии MKLogic-500 и MKLogic200 ничем не уступают имеющимся зарубежным аналогам. MKLogic-500 и MKLogic 200 имеют модульную структуру, что позволяет создавать АСУ ТП конкретных объектов быстро и с минимальными затратами, а также по мере необходимости наращивать объём и мощность системы. Основной функцией ПЛК является непосредственное управление технологическим оборудованием: сбор данных, обработка и централизованное выполнение алгоритмов контроля и управления механизмами и технологическим оборудованием, а также информационный обмен со смежными системами.



Также АО «Нефтеавтоматика» были разработаны и произведены испытания барьеров искрозащиты с гальванической развязкой, которые обладают высокой помехоустойчивостью, низким значением приведенной погрешности, компактным корпусом (толщина – 17,5 мм) и наличием гальванической развязки, не требующей заземления. Данные барьеры применяются в системах сигнализации и аварийной защиты на объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси газов и паров, легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества.



С данными продуктами можно будет ознакомиться в рамках выставки «Нефтегаз-2017».



По материалам организаторов выставки