«ИнСАТ» продемонстрирует возможности автоматизации и диспетчеризации объектов ТЭК на выставке «Нефтегаз-2017»

Компания «ИнСАТ», производитель программного обеспечения для промышленной автоматизации, на стенде №23E01 представит продукцию, предназначенную для автоматизации и диспетчеризации объектов ТЭК. Так, на стенде «ИнСАТ» будет представлен основной продукт компании – вертикально-интегрированный и объектно-ориентированный программный комплекс MasterSCADA, предназначенный для разработки систем управления и диспетчеризации.



В нем реализованы средства и методы разработки проектов, обеспечивающие резкое сокращение трудозатрат и повышение надежности создаваемой системы. «Разрабатывать проекты в MasterSCADA легко и приятно – это первая в нашей стране SCADA-система, в которой реализован объектный подход к разработке систем управления, учета или диспетчеризации», – отмечают в компании.