Участником Aquatherm St. Petersburg 2017 станет Ассоциация производителей радиаторов отопления АПРО

Членами АПРО являются ведущие российские производители алюминиевых, биметаллических, стальных панельных, чугунных радиаторов отопления, стальных и медно-алюминиевых конвекторов, общая доля которых составляет более 90% в отечественном производстве отопительных приборов. Миссия АПРО – обеспечение эффективного представительства консолидированной позиции отрасли российского производства отопительных приборов в органах государственной власти, средствах массовой информации и общественном мнении. Цель АПРО – увеличение объемов производства отопительных приборов в Российской Федерации и повышение доли отечественной продукции на внутреннем рынке потребления.



Задачи АПРО:



* снижение объемов и доли импорта радиаторов отопления иностранного производства на территорию Российской Федерации;



* введение обязательных требований к безопасности, качеству и энергоэффективности отопительных приборов и обязательных процедур оценки (подтверждения) их соответствия данным требованиям;



* совершенствование стандартов на общие технические условия производства и методы испытаний отопительных приборов;



* содействие в получении мер государственной поддержки проектами по созданию, освоению и расширению производств отопительных приборов на территории Российской Федерации;



* обеспечение законодательного и практического предоставления российским производителям отопительных приборов приоритетных (преференциальных) условий доступа к государственным и муниципальным закупкам, а также закупкам отдельных видов юридических лиц;



* стимулирование спроса на рынке отопительных приборов посредством использования законодательных инструментов повышения энергоэффективности в части тепловой энергии отопления.



По материалам организаторов выставки