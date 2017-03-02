В рамках выставки «Нефтегаз» пройдет «Форум инноваций-2017»

Форум пройдет в период проведения выставок «Электро» и «Нефтегаз» с 17 по 20 апреля 2017 года в павильоне №7, залы 3–5. Innovation Summit 2017 – это более 100 деловых мероприятий по актуальным темам рынка и около 1 000 м2 выставочной экспозиции инновационных решений. В деловой программе форума организаторами будет сделан основной акцент на теме «Интернет вещей» или «Индустрия 4.0».



В рамках панельных сессий будут рассматриваться энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, различных отраслей промышленности, объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных. Будут представлены комплексные инновационные решения, которые помогают повысить эффективность, сократить расходы и достичь поставленных целей по обеспечению устойчивого развития.



По материалам организаторов выставки