Spirax Sarco – разработчик первого в мире электропневматического позиционера для клапанов

Пресс-служба РГК «ПАЛЮР» сообщает, что в начале февраля 2017 года компания Spirax Sarco объявила о выпуске EP500 – первого в мире электропневматического позиционера для клапанов с



эргономичным дизайном. Позиционер клапанов EP500 имеет литой алюминиевый корпус, который подходит для наружной установки в сложных климатических условиях.



Новый позиционер использует простую технологии управления балансом и может быть установлен на пневматические приводы с длиной хода от 10 до 70 мм. Процесс настройки облегчен из-за использования двух датчиков, указывающих давление воздуха на входе и на выходе.



По материалам пресс-службы РГК «Палюр»