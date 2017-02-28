АО «ПТПА» оставило отзыв на оборудование НПФ «КРУГ»

Руководство завода «Пензтяжпромарматура», одного из ведущих российских производителей трубопроводной арматуры для ответственных объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности, направило в адрес НПФ «КРУГ» отзыв о результатах эксплуатации автоматизированной системы мониторинга покрасочных камер. Как сообщает производитель, в отзыве отмечено, что внедрение системы позволило привести технологический процесс покраски изделий в соответствие требованиям нормативных документов АК «Транснефть». Высокая оценка дана качеству выполненных работ, также высказана благодарность инженеру Департамента АСУ ТП Кириллу Соколову за эффективную помощь персоналу по обучению и развитию системы. Более того, главный инженер АО «Пензтяжпромарматура» Костин А.В. выразил надежду на продолжение сотрудничества с НПФ «КРУГ».



По материалам пресс-службы НПФ «КРУГ»