ФРТП рассказал о развитии трубной отрасли в 2016 году

Как сообщает ИА «Девон», ссылаясь на отчет Фонда развития трубной промышленности, в России в 2016 году произведено 10,3 млн тонн труб, что на 9% меньше аналогичного показателя 2015 года. При этом потребление труб снизилось в 2016 году на 10% и составило 9,7 млн тонн. Основная причина снижения емкости российского трубного рынка – сокращение спроса на трубы большого диаметра (ТБД). Так, российский рынок ТБД в 2016 году по сравнению с пиковым по потреблению 2015 годом сократился на 35%, до 2,14 млн тонн. Это, в первую очередь, связано с сокращением потребности в ТБД для строительства новых магистральных трубопроводных проектов в РФ.



Но в сегменте нефтегазопроводных труб и труб OCTG (oil country tubular goods – прим. ИА Девон) за год потребление выросло на 2% – до 3,1 млн тонн. Это произошло благодаря увеличению протяженности нефтегазовых скважин и удельного роста объемов бурения, сохранению уровня добычи нефти, а также развитию добычи на новых территориях с неразвитой инфраструктурой.



В сегменте потребления труб для строительства спрос практически не изменился и составил около 3,7 млн тонн.



Наибольший рост потребления труб в 2016 году продемонстрировал сегмент машиностроения (индустриальные трубы) – на 9% (189 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом. Данный сегмент, по



мнению ФРТП, имеет значительный потенциал роста спроса при условии целенаправленной поддержки государством импортозамещающих проектов.



В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, импорт трубной продукции увеличился на 19,5%, до 0,44 млн тонн. При этом, на 44% выросли поставки труб из Украины, несмотря на антидемпинговые пошлины и применение с 1 января 2016 года таможенного тарифа ЕАЭС. Эти факты свидетельствуют о продолжающейся практике применения украинскими поставщиками недобросовестных методов конкуренции для доступа на рынок ЕАЭС, считают в фонде. Объемы экспорта трубной продукции выросли на 11,7% – до 1,04 млн тонн благодаря поставкам российских ТБД для подводного участка второй очереди магистрального трубопровода «Северный поток-2».



В прошедшем году, несмотря на усложнившиеся экономические условия, трубные компании продолжили инвестировать в модернизацию отрасли и в производство новой высокотехнологичной продукции.



Обеспокоенность ФРТП вызывает создание в России избыточных мощностей по производству труб с использованием мер государственной поддержки. Поддержка этих проектов, по мнению ФРТП, не приведет к импортозамещению, росту промышленного производства и экономики страны в целом, но создаст проблемы для действующих предприятий отрасли.



Целенаправленная поддержка государством инвестпроектов в машиностроении, реализация крупных инфраструктурных проектов в ТЭК, наработка практики правоприменения в вопросе использования б/у труб, защита рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции, будут способствовать дальнейшему успешному развитию российской трубной отрасли в 2017 году.



По материалам ИА «Девон»