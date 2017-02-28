ВСТО-2 начали готовить к сезону паводков

На Дальнем Востоке нефтетранспортники приступили к подготовке производственных объектов к паводковому периоду. В частности, специалисты компании «Транснефть — Дальний Восток», которая транспортирует нефть по второй очереди магистрального трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2), выполнят комплекс работ на более чем двух тысячах километров линейной части и восьми нефтеперекачивающих станциях трубопровода. В планах — обслуживание 538 единиц запорной арматуры, ревизия колодцев вантузов, смотровых колодцев на переходах через автомобильные и железные дороги, обследование участков, подверженных размыву паводковыми водами (опоры вдольтрассовых ЛЭП, кабельные линии электроснабжения, линии и сооружения связи).



«Помимо этого, будет дополнительно протестирована работоспособность интеллектуальной системы обнаружения утечек нефти. На всех подводных переходах через реки в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях организуют блокпосты и пункты наблюдения, укомплектованные необходимой техникой и инвентарём», — рассказал генеральный директор ООО «Транснефть — Дальний Восток» Роман Ковалёв.



Все производственные площадки, где размещена аварийная техника и базируется персонал специализированных подразделений по предупреждению ликвидации нештатных ситуаций, будут приведены в режим повышенной готовности. Дополнительно на период паводка



предусмотрен выезд специальных оперативных групп, которые усилят контроль над состоянием трубопроводов, линий связи на оползневых участках, техническим состоянием линий электропередач и установок электроснабжения.



По материалам портала «ВостокМедиа»