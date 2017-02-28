Арматурные кооперации Кургана продолжают привлекать инвестиции

По сообщениям СМИ, уральские субъекты федерации находятся в поисках оптимальной структуры для привлечения инвестиций и развития бизнеса на своих территориях. В Курганской области, к примеру, сделали акцент на создании территориально-отраслевых комплексов (кластеров) и индустриальных парков. Так, на территории региона сформирован кластер «Новые технологии арматуростроения», внутри кластера созданы Курганский центр испытаний сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры и Курганский региональный центр инжиниринга «Технологии арматуростроения». Управляет развитием кластера Координационный совет под председательством губернатора Алексея Кокорина. Также в литейном центре индустриального парка «Новые промышленные технологии» (на базе завода «Кургансельмаш») начался монтаж оборудования, закупленного на льготный кредит в 50 млн рублей от Фонда развития промышленности. Центр призван обеспечить производителей импортозамещающей трубопроводной арматуры качественными отливками.



Второй территориально-отраслевой комплекс — Курганский медицинский кластер, созданный на базе Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава РФ и Курганского областного перинатального центра. Также в Зауралье создаются четыре индустриальных парка: три в Кургане (кроме Кургансельмаша на территориях бывшего Курганского завода колесных тягачей и предприятия «Лен Зауралья») и агропромышленный парк в Шадринске (на средства частного инвестора из Екатеринбурга).



По материалам портала «Эксперт-Урал»