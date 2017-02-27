Новое оборудование завода «Алнас», входящего в ГК «Римера», подтвердило свое качество на скважинах «Томскнефти»

Сразу четыре новых насосных установок альметьевского предприятия группы компаний «Римера» успешно прошли опытно-промысловые испытания на Советском, Тагайском и Игольском месторождениях «Томскнефти».

В составе установок испытывались два насоса серии 0215 габарита 5 производительностью 20 куб.м/сутки с расширенными проточными каналами и производительностью 160 куб.м/сутки. Установки отработали 180 суток в штатном режиме с сохранением технических и энергетических параметров, замечаний в ходе эксплуатации не возникло. В настоящее время оборудование продолжает работать.

Насос габарита 5 производительностью 160 куб.м/сутки разработан по заказу «Римеры-Сервис» в целях расширения линейки насосов серии 0215. Это новая линейка высокоэффективных погружных центробежных насосов ОАО «Алнас» коррозийно-износостойкого типа. Вал насоса изготовлен в эвольвентном исполнении из высокопрочной стали, промежуточные радиальные подшипники оптимально расположены по длине секции, что позволяет обеспечить высокую надежность. Осевая опора вала размещена в гидрозащите и защищена от воздействия абразива пластовой жидкости.

Насос габарита 5 производительностью 20 куб.м/сутки с плавающей и компрессионными схемами сборки является новой линейкой высокоэффективных насосов производства «Алнас» для осложненных условий эксплуатации. Увеличение проточных каналов аппарата направляющего на 30% и колеса рабочего на 45% по сравнению с серийными аналогами, способствуют уменьшению влияния отложения солей и механических примесей на характеристики насоса и увеличению межремонтного периода установки. В конструкции насоса применены цельнолитые рабочие ступени двухопорной конструкции импеллерного типа, позволяющие увеличить ресурс работы установки и снизить затраты на единицу добываемой нефти.

– Насос нового типоразмера производительностью 20 куб.м/сутки с расширенными проточными каналами позволяет решать проблему с засорениями рабочих органов насосов механическими примесями и солями на малодебитном фонде, а также позволяет нефтяникам отказаться от неэффективной технологии добычи – кратковременной эксплуатации скважин, и перейти на эксплуатацию малодебитного фонда установками электроцентробежных насосов в постоянном режиме. Ранее конструктивная надежность оборудования было подтверждена испытаниями на скважине Южно-Тарасовского месторождения ОАО «Пурнефтегаз». Новая техника рекомендована нефтяными компаниями в серийное производство, – комментирует директор Центра исследований и разработок ГК «Римера» Сергей Сибирев.



