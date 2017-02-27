«ТРЭМ Инжиниринг» представит новое оборудование на выставке «Нефтегаз-2017»

«ТРЭМ Инжиниринг» примет участие в 17-й международной выставке «Нефтегаз-2017», которая пройдет с 17 по 20 апреля 2017 г в «Экспоцентре» на Красной Пресне. На стенде компании можно будет ознакомиться с новыми технологиями, использующимися в производстве, и оценить их влияние на характеристики оборудования, а также увидеть образцы предлагаемой продукции:



- центробежые насосы;



- торцовые уплотнения и «сухие» газовые уплотнения;



- модульные клапаны для поршневых компрессоров;



- запорная арматура (Hartmann, Германия).



Напомним, международная выставка «Нефтегаз» проводится с 1978 г и является лидирующей выставкой нефтегазового комплекса России, представляющей оборудование для нефтегазовой промышленности. Организаторы выставки: АО «Экспоцентр» и Мессе Дюсельдорф. Выставка пройдет с 17 по 20 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».



По материалам пресс-службы «ТРЭМ Инжиниринг»