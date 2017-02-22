VALTEC провел семинар в Москве

20 февраля в московском офисе VALTEC состоялся семинар, посвященный вопросам комплектации и монтажа систем напольного водяного отопления. В ходе семинара были представлены новинки VALTEC 2017 года, затронуты теоретические основы по теме теплого пола. Особый акцент был сделан на настройке насосно-смесительных узлов VALTEC (в частности, узла COMBIMIX). В рамках практической части занятия собравшимся было предложено своими руками опрессовать фитинги полимерных трубопроводов и трубопроводов из нержавеющей стали.



Всего в семинаре приняли участие более 120 человек. Следить за расписанием семинаров и вебинаров VALTEC можно на сайте компании в разделе «Вебинары и семинары».