«Данфосс» проведет вебинар по применению СО2 в магазиностроении

27 февраля 2017 г. в 10.00-12.00 по московскому времени компания «Данфосс» проведет вебинар на тему «Актуальность применения СО2 в магазиностроении. Эжектор и параллельное сжатие». В ходе занятия будут рассмотрены основные аспекты применения СО2 и состоится презентация инновационных технических решений «Данфосс» в этой области. Участники мероприятия в режиме онлайн смогут задать интересующие вопросы и получить ответы. Вебинар проведет Александр Серавин, руководитель отдела комплексных инженерных решений компании «Данфосс».



Основное внимание будет уделено следующим темам:



* История развития хладагентов;



* Критерии выбора хладагента, сравнение хладагентов с СО2;



* Области давлений в системах с СО2;



* Архитектура систем с СО2 - принципиальная схема, основные узлы и компоненты, уровни давлений, давление проектирования, алгоритмы управления: каскадные системы – арматура и автоматика, системы управления; транскритические системы – арматура и автоматика, системы управления;



* Безопасность систем с СО2;



* Эжектор. Устройство и принцип действия;



* Транскритические системы с эжектором и параллельным сжатием;



* Промежуточные результаты пилотного проекта с эжектором в г. Воскресенске.



По материалам пресс-службы «Данфосс»