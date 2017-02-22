ПК «КОНТУР» рассказала об итогах участия в выставке Aquatherm Moscow 2017

Как сообщает пресс-служба производственной компании «КОНТУР», 10 Февраля 2017 года завершила работу 21-я международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow. Традиционно на стенде «КОНТУР» были представлены полипропиленовые трубы и фитинги для отопления, водоснабжения, канализации (внутренней и наружной), гибкие трубопроводы PE-RT. Также компания презентовала и новинки производства: фитинги из PPSU. Во время выставки стенд производственной компании «Контур» посетило более 3000 специалистов: это монтажные организации, застройщики, крупные торговые компании.



По материалам пресс-службы ПК «КОНТУР»