Победителями регионального чемпионата WorldSkills Свердловской области стали сотрудники Группы ЧТПЗ

Студенты и выпускники корпоративного образовательного проекта «Будущее Белой металлургии» стали победителями и призерами V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области. Первое место в компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ» занял неоднократный призер соревнований регионального и национального уровня, студент четвертого курса Дмитрий Шмарловский. Золотую медаль в компетенции «фрезерные работы на станках с ЧПУ» завоевал выпускник проекта, оператор станков с программным управлением ремонтно-механического цеха Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Расулов: «Белые металлурги всегда стремятся к совершенствованию, поэтому теперь наша цель – золото национального чемпионата, – отметил победитель.



Первое место также заняли студенты Образовательного центра Группы ЧТПЗ Василий Козырицкий и Андрей Михайлов, выступавшие в компетенции «мехатроника». Для Андрея участие в этих соревнованиях стало дебютом, но для его напарника эта победа – закрепление позиции лидера. В 2016 году Василий Козырицкий завоевал «золото» в этой же компетенции.



Золотую награду в прототипировании сборной принес студент четвертого курса Алексей Гилев. Копилку белых металлургов пополнил «серебром» Николай Виноградов (компетенция «промышленная автоматика»), бронзовую медаль завоевал третьекурсник Максим Мельников в промышленной робототехнике.



Напомним, сборная Группы ЧТПЗ участвовала в восьми компетенциях регионального чемпионата «Молодые профессионалы»: «мехатроника», «промышленная робототехника», «токарные работы на станках с ЧПУ», «фрезерные работы на станках с ЧПУ», «промышленная автоматика», «сварочные технологии», «электромонтаж», «прототипирование». В мае победители отправятся на национальные соревнования WorldSkills Russia в Краснодарский край.



По материалам пресс-службы ЧТПЗ