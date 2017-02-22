«Спецтех» запустил уникальное оборудование по производству бесшовных труб

Уникальное оборудование, которое позволяет сгибать трубы сразу в нескольких плоскостях и избежать сварных соединений, установлено и запущено в эксплуатацию на научно-производственном предприятии «Специальные технологии» (НПП «Спецтех») в Омской области. Стоимость нового оборудования без доставки и установки составила около 2 млн евро.



Как отмечают на предприятии, доработки сделали стан по сгибанию труб уникальным. В частности, на заводе смогли избежать эффекта овальности, когда с одной стороны труба растягивается, а с другой появляется гармошка. По номенклатуре изделий, которые можно изготавливать на этой машине, аналогов в стране нет. Оборудование немецкого производства позволит производить гнутые в нескольких плоскостях отводы не только из углеродистых, но и нержавеющих и легированных сталей с повышенной коррозионной стойкостью. Как сообщают на предприятии, его протестировали, провели все экспертизы и пришли к выводу: стан полностью готов к эксплуатации.



В результате пополнения парка оборудования увеличится номенклатура производства и качество продукции, благодаря чему предприятие собирается принять участие в тендерах на поставки для «Силы Сибири». Специалисты завода подчеркивают, что торги еще идут, но они рассчитывают, что часть продукции будет изготавливать завод: «Наша компания — единственное предприятие полного производственного цикла по производству деталей трубопроводов от Урала до Дальнего Востока. Мы ближе всего находимся к «Силе Сибири», — поясняют на заводе.



По материалам портала Energy Base