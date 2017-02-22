Во Владимире состоялся конкурс работников ЖКХ

Во вторник во Владимирском технологическом колледже прошел традиционный конкурс работников ЖКХ – специалисты коммунальной сферы выясняли, кто лучший в профессии. Посоревноваться в мастерстве в областной центр приехали 87 участников из 63 организаций. Наравне со взрослыми в конкурсе участвовали 23 студента.



Открыл соревнования директор департамента ЖКХ Глеб Серегин. Он сказал, что задача коммунальных служб – чтобы в домах было тепло и сухо, а на улицах чисто: «Многие скажут, да подумаешь, они не умеют работать, но мы-то знаем, что это не так. Про нас, как про саперов, говорят, только когда мы ошибаемся. А когда все хорошо, все думают, что все происходит само собой». Серегин сообщил, что условия в его подведомственной отрасли, где трудятся более тридцати тысяч человек, улучшаются. Спрос на профессии ЖКХ есть, и текучка кадров сократилась. Во многом это произошло из-за роста зарплат, но не у всех: «Условия труда улучшаются, может быть, не так, как хотелось бы нам и работникам сферы ЖКХ. У нас, конечно, есть специальности, и это не секрет, где зарплата даже сегодня ниже, чем средняя по области, но мы вместе с профсоюзами предпринимаем шаги, чтобы эту ситуацию выправить».



Победителей конкурса определяли в семи номинациях. Сначала для конкурсантов устроили теоретический экзамен, а затем они приступили к практической части. Сварщики изготавливали деталь из нескольких заготовок, сантехники подключали душ, электрики, среди которых оказалась одна девушка, монтировали схемы, а слесари разбирали и собирали запорную арматуру на время.



По материалам портала «Про Владимир»