В Челябинске пройдет промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении»

11 – 14 апреля 2017 г. в Челябинске состоится Девятый международный промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении». Одновременно пройдет 17-я Международная выставка «Уральская промышленно-экономическая неделя», в ее рамках специализированные выставки «Металлургия. Метмаш», «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Инструмент», «Промэнерго. Энергосбережение и энергоэффективность», «Экология. Промышленная безопасность», «Транспорт. Логистика. Склад». Организатором Форума и выставки выступает Центр Международной Торговли Челябинск при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Челябинской Области.
Международный промышленный Форум и выставка в Челябинске уже зарекомендовали себя как крупнейшие в области специализированные мероприятия, которые ежегодно собирают на своей площадке лидеров отечественной и мировой металлургии и машиностроения. Так, в работе Форума и выставки в 2017 году планируется участие около 200 компаний, в том числе и зарубежных – из Германии, Австрии, Италии, Франции, Японии, Китая, Турции, Чехии, Республики Беларусь и др.
В программе Форума:
- Международная Пленарная конференция «Формирование кластеров, индустриальных парков и технопарков в Челябинской области, российский и мировой опыт»;
- Международный круглый стол «Актуальное состояние российского станкостроения. Возможности поставки комплектующих для немецких машиностроителей»;
- Научно-техническая конференция «Российское инновационное станкостроение. Комплексные технологии для техперевооружения и модернизации предприятий ОПК»;
- Международная конференция «Электронная торговая площадка металлопродукции «Белорусская универсальная товарная биржа» - эффективный инструмент развития рынка металлов Таможенного союза»;
- Круглый стол «Инновации и импортозамещение в металлургии и машиностроении»;
- Региональная биржа субконтрактации;
- Конференция «Промышленные отходы и ТКО, их переработка. Современные тенденции и экологические аспекты»;
- Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии и оборудование для производства стали»;
- Конференция«Промышленная и экологическая безопасность»;
- Круглый стол«Технологический инжиниринг и проектирование»;
- Научно-практическая конференция «Сварка, термическая резка и защитные покрытия в металлургии и металлопереработке»;
- Круглый стол «Энергосбережение и повышение энергоэффективности промышленных предприятий»;
- Расширенное заседание Комитета по промышленной политике Челябинского регионального отделения «Опора России».
К участию в Форуме активно приглашаются потенциальные инвесторы — российские и зарубежные предприятия, заинтересованные в сотрудничестве с Челябинской областью, а также ассоциации, союзы, центры, фонды и пр., способствующие развитию промышленных кластеров, индустриальных парков, технопарков, реконструкции промышленных предприятий, созданию новых производств и совместных предприятий на территории Челябинской области.
Руководитель проекта – Кузнецова Вера Васильевна
Тел./факс: +7 (351) 239-46-37
Моб.: +7 922-232-56-65 E-mail: vkuznetsova@wtc-chel.ru http:// www.promforum74.ru
Международный промышленный Форум и выставка в Челябинске уже зарекомендовали себя как крупнейшие в области специализированные мероприятия, которые ежегодно собирают на своей площадке лидеров отечественной и мировой металлургии и машиностроения. Так, в работе Форума и выставки в 2017 году планируется участие около 200 компаний, в том числе и зарубежных – из Германии, Австрии, Италии, Франции, Японии, Китая, Турции, Чехии, Республики Беларусь и др.
В программе Форума:
- Международная Пленарная конференция «Формирование кластеров, индустриальных парков и технопарков в Челябинской области, российский и мировой опыт»;
- Международный круглый стол «Актуальное состояние российского станкостроения. Возможности поставки комплектующих для немецких машиностроителей»;
- Научно-техническая конференция «Российское инновационное станкостроение. Комплексные технологии для техперевооружения и модернизации предприятий ОПК»;
- Международная конференция «Электронная торговая площадка металлопродукции «Белорусская универсальная товарная биржа» - эффективный инструмент развития рынка металлов Таможенного союза»;
- Круглый стол «Инновации и импортозамещение в металлургии и машиностроении»;
- Региональная биржа субконтрактации;
- Конференция «Промышленные отходы и ТКО, их переработка. Современные тенденции и экологические аспекты»;
- Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии и оборудование для производства стали»;
- Конференция«Промышленная и экологическая безопасность»;
- Круглый стол«Технологический инжиниринг и проектирование»;
- Научно-практическая конференция «Сварка, термическая резка и защитные покрытия в металлургии и металлопереработке»;
- Круглый стол «Энергосбережение и повышение энергоэффективности промышленных предприятий»;
- Расширенное заседание Комитета по промышленной политике Челябинского регионального отделения «Опора России».
К участию в Форуме активно приглашаются потенциальные инвесторы — российские и зарубежные предприятия, заинтересованные в сотрудничестве с Челябинской областью, а также ассоциации, союзы, центры, фонды и пр., способствующие развитию промышленных кластеров, индустриальных парков, технопарков, реконструкции промышленных предприятий, созданию новых производств и совместных предприятий на территории Челябинской области.
Руководитель проекта – Кузнецова Вера Васильевна
Тел./факс: +7 (351) 239-46-37
Моб.: +7 922-232-56-65 E-mail: vkuznetsova@wtc-chel.ru http:// www.promforum74.ru