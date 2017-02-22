В Москве состоится выставки «ХИМИЯ-2017»



ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне приглашает Вас принять участие в 20-й международной выставке химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2017». Выставка «ХИМИЯ» – это крупнейшее мероприятие химической промышленности России, которое ежегодно собирает в ЦВК «Экспоцентр» мировое профессиональное сообщество для обмена опытом и поддержания эффективного делового сотрудничества.



«ХИМИЯ» – это:



▪ крупнейшее мероприятие химической промышленности России (по итогам Общероссийского рейтинга выставок – www.exporating.ru):



√ 391 участник из 25 стран, экспозиционная выставочная площадь – 22 322 кв. м,



√ 16 410 посетителей из 47 стран и 447 городов всех федеральных округов Российской Федерации,



√ национальные экспозиции Белоруссии, Германии, Китая, Франции (данные выставочного аудита);



▪ поддержка отраслевых министерств, ведомств, союзов и ассоциаций: Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева;



▪ высокая результативность участия (по данным ВЦИОМ): 89% участников выставки достигли поставленных целей, 87% участников готовы рекомендовать участие в выставке «ХИМИЯ» своим партнерам, 83% участников высоко оценивают количество и качество деловых контактов, 78% участников заявили о готовности участвовать в выставке следующего года, 70% экспонентов участвуют в выставке более 3-х лет.



Среди участников: Akzo Nobel, Andritz, Dow, Epc Ingineering, Evonik, Hatsaerts, Hosokawa, Huntsman, Jumo, Netzsch, Sartorius, Shimadzu, Solvay и др.



Успехи российской промышленности демонстрируют 190 ведущих химических предприятий. Среди них – «Башкирская содовая компания», «Группа Полипластик», «ЕТС», «Казаньоргсинтез», «Каустик», «КуйбышевАзот», «Нижнекамскнефтехим», «Реатекс», «Таиф НК», «Уралхим», «Уралкалий», «ФосАгро», «Химпэк», «Энергомаш» и многие другие.



Сейчас идет активное формирование экспозиции. Мы готовы предложить взаимовыгодное сотрудничество и дополнительные возможности для продвижения Вашего бизнеса.



Дирекция выставки: тел.: 8 (499) 795-38-41, 795-38-45, 795-37-18 e-mail: chemica@expocentr.ru