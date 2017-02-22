RPI подготовил отчёт «Перспективы рынка промыслового оборудования и сервиса в сегменте новых проектов добычи нефти в РФ: 2017-2025»

Компания RPI предлагает всем желающим получить аналитический отчет «Перспективы рынка промыслового оборудования и сервиса в сегменте новых проектов добычи нефти в РФ: 2017-2025». Данное исследование ставит целью сформировать прогнозные оценки по основным статьям затрат нефтегазовых компаний РФ при разработке месторождений, которые планируются к вводу в эксплуатацию в период с 2016 до 2025 гг., а также дать оценки спроса на основные виды нефтепромыслового сервиса и оборудования.

Новые проекты разработки месторождений нефти в РФ планируются на важном этапе развития нефтяной отрасли, который характеризуется следующими условиями: ∙ К началу 2017 года произошла стабилизация мировых цен на нефть, что позволило более точно прогнозировать принятие инвестиционных решений по разработке месторождений. В предшествующие несколько лет были перенесены ранее запланированные сроки ввода в промышленную эксплуатацию целого ряда месторождений, включая такие важные как Куюмбинское, Русское, Тагульское и Юрубчено-Тохомское. ∙ Среди источников добычи нефти в РФ роль добычи на новых проектах разработки будет значительно повышаться. В соответствии с Энергетической стратегией РФ до 2035 года, рост доли добычи на новых месторождениях в общем объёме добычи ожидается с 1% в 2016 году до более 9% в 2035 году, или с 6 до 47 млн тонн/год. ∙ Ожидается, что новые проекты разработки станут ключевым источником спроса на высокотехнологичный сервис и оборудование, в том числе в силу высокой доли горизонтальных скважин в новом бурении (до 95% в некоторых регионах), сложных геологических и природно-климатических условий. В исследовании даны оценки, сформированные на основе данных и экспертных допущений по более 50-ти крупных и средних месторождений, с применением модели оценки капитальных затрат на освоение месторождения, а также структуры затрат при строительстве скважин по компаниям и соответствующим регионам. Ряд оценок, включая относящиеся к бурению и строительству скважин, также учитывают сегмент месторождений, которые были введены в промышленную эксплуатацию с 2012 по 2016 г. включительно. Исследование «Перспективы рынка промыслового оборудования и сервиса в сегменте новых проектов добычи нефти в РФ: 2017-2025» содержит расчётные оценки капитальных затрат на освоение месторождений и спроса на основные виды нефтепромыслового оборудования и услуг (включает бурение, сопровождение горизонтального бурения, цементирование, ГИС и сервис буровых растворов) на новых проектах добычи нефти в РФ, а также представляет собой аналитическую основу для формирования более сфокусированных и детальных оценок. Формат исследования: книга, компакт-диск (защита от распечатки), его стоимость – 87 750 рублей (специальная стоимость действует только до 28.02.2017). Ознакомиться со структурой исследования и заказать отчет можно на сайте - http://rpi-consult.ru/reports/dobycha-nefti-i-gaza/perspektivy-rynka-promyslovogo-oborudovaniya-i-servisa-v-segmente-novykh-proektov-dobychi-nefti-v-rf/, а также направив специальную форму на электронный адрес: research@rpi-research.com или по факсу: +7(495) 258-1664.



По материалам RPI