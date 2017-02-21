Роснано продает «НЭВЗ-Керамикс»

Об этом в конце прошлой недели сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс. По его словам, сделка по продаже доли компании в новосибирском производителе нанокерамики «НЭВЗ-Керамикс» может быть закрыта до конца текущего года: «Если «Ростех» согласится, то до конца года реализуем эту сделку», - отметил А.Чубайс.



По словам руководителя, на 2017 год для «Ростеха» заложены госгарантии на эту сделку. Речь идет о трех проектах на 6,5 млрд рублей. Один из них - «НЭВЗ-Керамикс». При этом глава госкорпорации отметил, что продажа акций компании «Ростеху» – не единственный вариант инвестора для «НЭВЗ-Керамикса». Главное, по словам руководителя, что «Роснано» довело проект до стадии, когда оно может из него выходить.



Ранее сообщалось, что «НЭВЗ-Союз» (вместе с «Роснано» создал «НЭВЗ-Керамикс») не смог найти стратегического инвестора проекта, который должен был наравне с «Роснано» выделить 790 млн рублей на создание нового предприятия. Компании пришлось привлекать кредиты, в том числе у «Роснано», неся незапланированные расходы на обслуживание долга. Поручителем по кредитам выступает «НЭВЗ-Союз», так что проблемы проекта создают риски и для его инициатора. В связи с



этим обсуждался вопрос о передаче доли «Роснано» (с учетом конвертации кредитов госкомпании в уставный капитал) «Ростеху». Вхождением «НЭВЗ-Керамикс» в состав «Ростеха» были заинтересованы два его профильных холдинга - «Росэлектроника» и «РТ-Химкомпозит». Однако решение не было принято.



Напомним, при запуске проекта в 2013 году 60% акций «НЭВЗ-Керамикс» принадлежали «НЭВЗ-Союзу», 40% - «Роснано». В настоящее время, по данным на конец января 2017 года, 65,83% у «Роснано», 34,17% - у «НЭВЗ-Союза». Инвестиции в запуск «НЭВЗ-Керамикса» составили 1,5 млрд рублей. Проектная мощность предприятия (выход на нее ожидался в 2016 году) - 1 тыс. тонн в год. Выручка предполагалась на уровне 2,5 млрд рублей в год. Предприятие производит пять видов продукции, в числе которой керамические подложки и корпуса, изоляторы, элементы для запорной арматуры, броне- и биокерамика. В частности, бронекерамика используется в военной сфере, а биокерамика - при производстве протезов.



По материалам пресс-службы «Роснано»