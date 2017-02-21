Водный кластер Петербурга стал резидентом городского Центра импортозамещения и локализации

Портал «Диалог» опубликовал большой материал о Петербургском кластере водоснабжения и водоотведения, который занимается разработкой, производством и внедрением водопроводных и канализационных систем. Кластер был создан в апреле 2015 года под эгидой ГУП «Водоканал» – после того, как это решение было поддержано советом по инвестициям при правительстве Петербурга. В соответствии с концепцией, кластер включает в себя три сегмента – образовательный, технологический и промышленный. Руководит им, как и в других аналогичных структурах, управляющая компания.



Год работы кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге показал, что есть перечень задач, которые необходимо решить в сложившейся структуре, поэтому было принято решение создать инжиниринговый центр водоснабжения и водоотведения.



В рамках развития образовательного сегмента «Водоканал» сразу же, весной 2015 года, создал Водную академию, занятия в которой начались с сентября. В феврале 2016 года учреждение получило лицензию и начало набор на обучение по семи краткосрочным программам повышения квалификации. У академии есть международные партнёры – из Франции и Италии – а в 2017 году, как рассказал директор ГУП «Водоканал» Евгений Целиков, начнёт свою работу совместный образовательный проект с Белорусской ассоциацией водоснабжения.



Технологический сегмент кластера начал развитие с того, что в ноябре 2015 года на Северной станции аэрации в Ольгино был открыт постоянный демонстрационно-выставочный центр. На этой площадке производители и потребители продукции, связанной с работой отрасли, могут встречаться и налаживать связи; сейчас там представлены уже более ста российских предприятий-изготовителей. Естественно, что это помогает и в реализации программы импортозамещения. Кроме того, в октябре был организован инжиниринговый центр, основные задачи которого – в продвижении и тиражировании имеющихся компетенций предприятий, входящих в кластер, а также в создании новых коллективных отечественных производств, в первую очередь – в Санкт-Петербурге. У инжинирингового центра есть составленный портфель проектов на 2017-18 годы. Для их сопровождения и продвижения отраслевой компетенции создан также консалтинговый центр при кластере, который займётся имущественными и финансовыми вопросами, исследованием



рынка, оказанием консультационных услуг в сфере ЖКХ и экологии, а также подготовкой пакетных решений для других предприятий.



Промышленный сегмент водного кластера – это его «сердце», которое организует производство материалов и оборудования, необходимое для развития – сначала отрасли водоснабжения и канализации, а затем и всего городского хозяйства. Это измерительные приборы, насосы, оборудование для очистных сооружений и водопроводных станций, трубы (которые тоже вполне могут быть высокотехнологичной продукцией), запорно-регулирующая арматура, системы автоматизации и управления. Первый из крупных проектов, которые реализует кластер – это завод химических реагентов мощностью 155 тысяч тонн в год, который строится в Петербурге.



В декабре 2016 года кластер стал резидентом Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга. Этим завершилась его интеграция в систему Центра кластерного развития, который курирует работу городских промышленных объединений – теперь их насчитывается двенадцать. По словам представителей УК кластера, эффект от его создания – увеличение эффективности организаций водопроводно-канализационного хозяйства Российской Федерации, повышение качества и доступности услуг водоснабжения и водоотведения, активизация процесса импортозамещения в водной отрасли, рост конкурентоспособности отечественных предприятий, увеличение объёма частных инвестиций в отрасль и проекты отрасли, создание условий для разработки отечественных современных технологий и внедрения инноваций и организация новых рабочих мест.



По материалам портала «Диалог»