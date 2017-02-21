Одно из предприятий МК «Сплав» прошло аудит ПАО «ГАЗПРОМ»

Как сообщает пресс-служба МК «Сплав», в рамках программы импортозамещения представители ПАО «Газпром» и ООО «Газпром-комплектация» провели комплексный аудит и оценку ООО «Старорусприбор-Горелки», входящего в состав Корпорации, для последующего включения компании в реестр поставщиков крупнейшего нефтегазового холдинга России.



В ходе аудита специалисты проверяющей стороны изучили финансовую, правовую и конструкторско-технологическую документацию. Был проинспектирован процесс контроля качества как готовой продукции, так поставляемого сырья и материалов. Одним из основных этапов аудита стала проверка производственных мощностей предприятия. Представители ПАО «Газпром» и ООО «Газпром-комплектация» дали высокую оценку уровню оснащения и качеству работ литейного цеха, штампо-заготовительного участка, механического цеха, участку сборки и т.д.



Кроме аудиторских мероприятий, представители сторон обсудили планы предприятия по выпуску в 2017-2018 годах импортозамещающей продукции для нужд теплоэнергетического комплекса России. Руководство ООО «СРП-Горелки» подтвердило свою заинтересованность и готовность к продолжению сотрудничества с ПАО «Газпром» по разработке и производству новой продукции, востребованной в нефтегазовой отрасли России. Отметим, что в конце 2016г. дочернему предприятию нефтегазового холдинга, ООО «ТюменНИИгипрогаз», была отправлена партия специально разработанных для него комбинированных горелок повышенной мощности. На итоговом совещании члены комиссии выразили свое удовлетворение качеством выпускаемой продукции и дали высокую оценку уровню организации производства.



По материалам пресс-службы МК «Сплав»