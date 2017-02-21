«ОКБМ Африкантов» провел конкурс «Лучший молодой инженер»

В феврале в АО «ОКБМ Африкантов» (входит в «Атомэнергомаш») состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучший молодой инженер» по итогам 2016 года. Как сообщают на предприятии, конкурс прошел в два этапа. В заочном туре на основании присланных анкет-характеристик организатор конкурса – Совет молодежи – из 39 претендентов отобрал 33 финалиста.



Во втором очном туре конкурсантам предстояло презентовать свои проекты экспертному жюри, состоящему из руководителей всех направлений деятельности ОКБМ. При выборе победителей учитывались производственная и научная деятельность, участие в общественной жизни, а также умение грамотно, четко и лаконично представить итоги своей работы. В результате комиссия определила победителей в пяти номинациях. Ими стали: Павел Гришенков и Иван Зверев («Инженер-конструктор»), Григорий Малышев («Инженер-испытатель»), Александр Щербаков («Инженер-технолог»), Дмитрий Бесчеров и Александр Баринов («Инженер-расчетчик), Юлия Чабан и Юлия Солнцева («Инженер»).



Согласно положению о конкурсе «Лучший молодой инженер», победители получают денежные премии, а также рекомендации руководства начальникам подразделений о внеплановой аттестации на повышение. Также победители и участники второго тура конкурса являются кандидатами на вступление в «Школу будущего руководителя».



По материалам пресс-службы ОКБМ Африкантов