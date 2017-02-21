Завод «Волжанин» подвел итоги участия в Aquatherm Moscow 2017

По словам специалистов предприятия, многолетний опыт участия завода «Волжанин» в специализированных выставках, таких как MosBuild, РосГазЭкспо, СитиПайп позволили отнести выставку Aquatherm Moscow к основной в своей отраслевой тематике. Именно поэтому компания приняла в ней участие и представила стенд, хитом которого стал гидравлический стыковой аппарат MONSTER, который при профессиональном уровне оборудования имеет предельно низкую стоимость.



Как отмечают на предприятии, для завода «Волжанин» участие в выставке – это не только способ расширить клиентскую базу, но и возможность продемонстрировать новинки производства, всю линейку производимого оборудования, ознакомиться с достижениями конкурентов, произвести обмен опытом.



По материалам пресс-службы завода «Волжанин»