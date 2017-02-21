Группа ГМС – лауреат конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016»

В частности, предприятия, входящие в Группу ГМС – «ГМС Ливгидромаш» и «Казанькомпрессормаш» – признаны победителями Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016». Так, в номинации «Лучший проект по импортозамещению» в список победителей вошло АО «ГМС Ливгидромаш», на котором реализуется крупный проект по локализации производства высокотехнологичных насосов для нефтепереработки (по стандартам API), магистральных насосов большой мощности для транспорта нефти и нефтепродуктов, энергетики и водного хозяйства. ОАО «Казанькомпрессормаш» – одно из ведущих предприятий в России и странах СНГ по изготовлению компрессоров и полнокомплектных решений на их основе, - стало лауреатом конкурса в номинации «За динамичное развитие бизнеса».



По материалам пресс-службы Группы ГМС