Вице-президент НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» принял участие в рабочей встрече Пензенской ТПП

Не так давно в Пензенской ТПП состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы VII созыва Леонида Левина с пензенскими предпринимателями. Участником встречи стал и вице-президент НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» Сейнов А.С. Также на мероприятии присутствовали представители исполнительной и законодательной власти, а также руководители более 40 пензенских организаций и предприятий различных форм собственности, которые являются членами Союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата».



Как сообщает пресс-служба НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», предприниматели активно задавали многочисленные и разноплановые вопросы депутату, многие из которых касались развития бизнеса и возможностей оказания поддержки предприятиям наиболее перспективных отраслей народного хозяйства, поддержки промышленных предприятий-экспортеров, вопросов импортозамещения и целого ряда других вопросов.



В частности, Сейнов А. С. поднял вопросы, касающиеся станкостроения. Он рассказал о предприятии, о том, как востребовано в нефтегазовом секторе страны оборудование и оснастка для производства, ремонта и испытаний трубопроводной арматуры, оборудование для строительства и ремонта трубопроводов, а также о проблемах, с которыми сталкиваются производители в процессе своей деятельности.



По материалам пресс-службы «ГАКС-АРМСЕРВИС»