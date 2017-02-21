ООО «Камоцци Пневматика» получила сертификат IRIS

Пресс-служба Camozzi сообщает, что представители международного органа по сертификации DQS проводили аудит соответствия системы менеджмента бизнеса ООО «Камоцци Пневматика» требованиям IRIS в течение трех дней. В результате компания получила сертификат,



подтверждающий соответствие системы менеджмента бизнеса требованиям международного стандарта железнодорожной отрасли «IRIS». Аудиторами отмечена высокая зрелость системы, четкое определение ценности каждого бизнес-процесса, выделенного в компании, их результативное взаимодействие. Подтверждение соответствия требованиям IRIS – это показатель высокого уровня в организации бизнеса Компании, клиентоориентированности, выбора стратегии в повышении надежности и безопасности оборудования на всех стадиях жизненного цикла продукции не только для внутреннего, но и международного рынка продукции железнодорожной техники, отмечают в «Камоцци».



По материалам пресс-службы Camozzi