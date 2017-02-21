Группа ГМС – лауреат конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016»

В конце января 2017 года компания «Гидросеть» провела второй семинар для монтажников вместе с представителями Rehau и Kermi в рамках серии семинаров, запущенной 17 января в партнёрстве с Grundfos и Reflex.



Встреча, прошедшая на базе учебного центра Rehau, была посвящена тонкостям в подборе и монтаже оборудования поставщиков компании. Открыли встречу представители производителей радиаторов Kermi. После непродолжительного вступления завязался обоюдно интересный диалог и обсуждение приёмов, подходов и навыков. Активное участие всех собравшихся показало заинтересованность сторон в таких собраниях. После кофе-паузы представители хозяев площадки Rehau подхватили позитивную волну, и гостей ждала не только ценная информация, но возможность на практике применить полученные знания, что вызвало ещё большее оживление. После этого сотрудники «Гидросети» рассказали об импортозамещающих аналогах немецких гидрострелок и коллекторов для котельной. Аудитории понравились совместимость с модульными группами быстрого монтажа зарубежного производства, ценообразование и складская программа по этой продукции. Завершением семинара стала презентация изменений в комплексной программе для монтажников «Мастер-Профи».



Следующее заседание в рамках серии семинаров намечено на 28.02.17.



По материалам пресс-службы «Гидросеть»