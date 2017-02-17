НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» осуществил модернизацию оборудования

Специалисты НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» сообщают, что в феврале 2017 года в конструкторском отделе была проведена модернизация имеющихся адаптеров для станков вырезки отверстий в действующих трубопроводах типа ГАКС-В. В частности, обновлен комплект адаптеров (проставок) на всю линейку станков вырезки отверстий в диапазоне DN50…500 мм. В результате проведенной модернизации изменена конструкция изделия, исключена вероятность поломки режущего инструмента при монтаже станка на трубопровод и уменьшен вес комплекта адаптеров.



По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»