«КОНАР» проведет конкурс для студентов профильных специальностей

В феврале и марте пройдет конкурс для студентов, обучающихся по профильным для Промышленной группы «КОНАР» специальностям. Победителям в течение полугода будет выплачиваться корпоративная стипендия.



Напомним, программа поддержки одаренной молодежи «Стипендия компании» действует в АО «КОНАР» с 2012 года. В этом году, как и в прошлом, в ней могут участвовать студенты механико-технологического и физико-металлургического факультетов ЮУрГУ, учащиеся Южно-Уральского государственного технического колледжа (специальности «автоматизация технических процессов и производств», «технология машиностроения», «литейное производство черных и цветных металлов») и Челябинского механико-технологического техникума (специальности «станочник» (металлообработка), «технология машиностроения»).



Традиционно претенденты должны продемонстрировать ведение активной научной работы, участвовать в общественной жизни своего учебного заведения и, разумеется, учиться только на «хорошо» и «отлично». Конкурсантам также будет предложено написать эссе на тему «Миссия Промышленной группы КОНАР как отражение смысла ее деятельности». В конкурсную комиссию компании КОНАР вошли руководитель инженерного центра Евгений Бодров, главный сварщик Дмитрий Сытченко, начальник отдела персонала Наталья Хомутинина, руководитель направления обучения и развития персонала Елена Соколова, редактор корпоративного издания Ольга Чудиновских.



Итоги будут подведены в марте. Стипендиатами станут 15 человек (по пять человек от каждого учебного заведения). Им на протяжении шести месяцев будет выплачиваться корпоративная стипендия.