АО «ГМС Нефтемаш» отправило оборудование в адрес СНК

АО «ГМС Нефтемаш», входящее в Группу ГМС, изготовило и поставило блок подготовки газа для ПАО «Сибирская нефтегазовая компания». Блок подготовки газа производительностью до 46 400 нмі/час по газу, расчетным давлением 10 МПа и температурой перекачиваемой среды от 15 до 50



°C предназначен для очистки газа от капельной жидкости, редуцирования топливного и буферного газа, а также подготовки продувочного газа. Блок состоит из двух отсеков (основного и отсека управления) и оборудован самыми современными инженерными системами и средствами защиты, обеспечивающими надёжную работу оборудования в условиях низких температур (до – 60 °C).



Новая технологическая установка предназначена для строящейся дожимной компрессорной станции (ДКС) и поставлена в рамках проекта обустройства сеноманской залежи Берегового газоконденсатного месторождения (Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа). В рамках данного проекта в АО «ГМС Нефтемаш» в стадии изготовления также находится система подогрева топливного газа и комплекс насосных станций.



По материалам портала «и-Маш»