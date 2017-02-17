«Прима Пауэр» представит новинку на выставке «Металлообработка»

В мае этого года в ЦВК «Экспоцентр» состоится выставка «Металлообработка», в рамках которой компания «Прима Пауэр» представит новинку – гибочный центр BCe Smart. Это современный полуавтоматический станок с инновационными технологиями и системой управления, которые в сочетании с работой оператора делают данное оборудование простым в эксплуатации и устраняют возможные ошибки.



BCe Smart компании «Прима Пауэр» с инновационной технологией серво-электрической гибки – это оптимальное решение для экономичных, средних и малых объемов производства. Оно гарантирует точность и воспроизводимость со значительным сокращением стоимости обслуживания. Компактный дизайн и уникальное устройство погрузки/разгрузки модели BCe Smart гарантируют высокую производительность по привлекательной цене. Большой рабочий стол позволяет совместить одновременную погрузку и разгрузку, что повышает производительность. Станок прост в эксплуатации и не требует квалифицированного персонала благодаря считывающему устройству и автоматической системе установки ATC, которая активирует динамическую последовательность производства. Высокая эргономика и безопасность достигнута благодаря отсутствию физических барьеров для ручной загрузки, визуальной сигнализации и звуковым сигналам, которые позволяют синхронизировать погрузку с загрузкой. Дополнительный интерактивный дисплей дает возможность оператору полностью ориентироваться в процессе.



BCe Smart облегчает весь процесс производства благодаря открытой системе управления Prima Electro, интерфейсу Tulus и системе программирования Master Bend Cam. Станок также пригоден для эксплуатации с роботами для автоматической погрузки и разгрузки.