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«Майбес РУС» представила полную линейку нового оборудования на выставке Aquatherm Moscow 2017

17 февраля, 2017 11
Впервые на выставке Aquatherm Moscow 2017 компания «Майбес РУС» представила полную линейку расширительных мембранных баков, выпускаемых в рамках стратегического партнерства ООО «Майбес РУС» и Flamco B.V. (Голландия) на собственном производственном комплексе в Подмосковье. Официальное открытие производства состоялось еще в 2016 году, и на сегодняшний момент ООО «Майбес РУС» выпускает следующие серии расширительных мембранных баков:

* Flexcon R для систем теплоснабжения емкостью от 8 до 1000 литров;

* Airfix R для систем хозяйственно-бытового водоснабжения емкостью от 8 до 80 литров.

Техническими преимуществами расширительных мембранных баков Meibes-Flamco являются:

* применение европейских мембран, выполненных по уникальным чертежам Flamco, что гарантирует более длительный срок эксплуатации баков, составляющий в среднем до 10 лет;

* использование высококачественной стали, предотвращающей корпуса баков не только от коррозионных процессов, но также обеспечивающей повышенную прочность при избыточном давлении в 5 раз превышающем максимальное рабочее;

* точное соблюдение европейской технологии производства и норм. В частности, расширительные мембранные баки Airfix имеют в стандартном исполнении фланец из нержавеющей стали, что наряду с EPDM мембраной позволяет их использование в системах питьевого водоснабжения. Каждый бак, как и его европейский аналог, оснащен надежным воздушным ниппелем, гарантирующим отсутствие утечек;

* масштабная система контроля качества на любом этапе, включая выходные испытания каждого выпущенного бака на автоматических стендах. В системе контроля осуществляются также циклические испытания, визуально-измерительный контроль сварных соединений и качества окраски.

Стоит также отметить, что по результатам поставок 2016 года расширительные баки российского производства уже получили множественные положительные отзывы об их эксплуатации на различных объектах, как гражданского, так и промышленного назначения.

По материалам журнала «С.О.К»
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