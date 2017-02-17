«Майбес РУС» представила полную линейку нового оборудования на выставке Aquatherm Moscow 2017

Впервые на выставке Aquatherm Moscow 2017 компания «Майбес РУС» представила полную линейку расширительных мембранных баков, выпускаемых в рамках стратегического партнерства ООО «Майбес РУС» и Flamco B.V. (Голландия) на собственном производственном комплексе в Подмосковье. Официальное открытие производства состоялось еще в 2016 году, и на сегодняшний момент ООО «Майбес РУС» выпускает следующие серии расширительных мембранных баков:



* Flexcon R для систем теплоснабжения емкостью от 8 до 1000 литров;



* Airfix R для систем хозяйственно-бытового водоснабжения емкостью от 8 до 80 литров.



Техническими преимуществами расширительных мембранных баков Meibes-Flamco являются:



* применение европейских мембран, выполненных по уникальным чертежам Flamco, что гарантирует более длительный срок эксплуатации баков, составляющий в среднем до 10 лет;



* использование высококачественной стали, предотвращающей корпуса баков не только от коррозионных процессов, но также обеспечивающей повышенную прочность при избыточном давлении в 5 раз превышающем максимальное рабочее;



* точное соблюдение европейской технологии производства и норм. В частности, расширительные мембранные баки Airfix имеют в стандартном исполнении фланец из нержавеющей стали, что наряду с EPDM мембраной позволяет их использование в системах питьевого водоснабжения. Каждый бак, как и его европейский аналог, оснащен надежным воздушным ниппелем, гарантирующим отсутствие утечек;



* масштабная система контроля качества на любом этапе, включая выходные испытания каждого выпущенного бака на автоматических стендах. В системе контроля осуществляются также циклические испытания, визуально-измерительный контроль сварных соединений и качества окраски.



Стоит также отметить, что по результатам поставок 2016 года расширительные баки российского производства уже получили множественные положительные отзывы об их эксплуатации на различных объектах, как гражданского, так и промышленного назначения.



По материалам журнала «С.О.К»