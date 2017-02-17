Viessmann запустил производство в Липецкой области

В феврале 2017 года после успешно проведенной сертификации продукции состоялся запуск производства на первом в России заводе компании Viessmann, лидера инноваций в области отопления. На предприятии в Липецкой области начали выпускать газовые водогрейные котлы низкого давления для промышленного и производственного применения – Vitomax 200-LW (тип M62C) мощностью 0,65–6,75 МВт и Vitomax 100-LW (тип M148) мощностью 2,3–6 МВт.



Вся продукция производится на европейском оборудовании нового поколения: плазморезках, вальцовках, машинах для автоматической сварки под флюсом и др. Линии оснащены компьютеризированным управлением и контролируются с помощью единой диспетчерской системы. Качество произведенных котлов подтверждено сертификатом соответствия, выданным органом по сертификации ВНИИНМАШ на основании пяти ультразвуковых испытаний, проверки технических условий, руководства по эксплуатации, технологических карт и материалов котлов.



Новое предприятие станет не только производственной, но и образовательной площадкой. Учебный класс на заводе оснащен энергоэффективными газовыми, твердотопливными традиционными и конденсационными настенными и напольными котлами разной мощности. После официального открытия завода будет организовано бесплатное групповое обучение для технических специалистов, проектировщиков, менеджеров.



Официальное открытие завода Viessmann в Липецке состоится 14 июня 2017 года.





По материалам журнала «С.О.К»