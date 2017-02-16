ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» отгрузило оборудование для Красноярской ГЭС

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» завершило поставку токопроводов собственного производства в рамках реализации проекта по реконструкции двух гидроагрегатов Красноярской ГЭС. ПАО «Красноярская ГЭС» (материнская компания - ПАО «ЕвроСибЭнерго»), входит в «En+ Group», по установленной мощности (6 000 МВт) занимает второе место в России и входит в десятку крупнейших ГЭС мира. Станция работает в красноярской энергосистеме Объединенной энергосистемы Сибири. Средняя многолетняя выработка Красноярской ГЭС составляет 18,3 млрд. кВт·ч.
По материалам пресс-службы ПАО «Красноярская ГЭС»