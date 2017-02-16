ЗАО «РОУ» опубликовало важную информацию для потребителей

Пресс-служба компании «Редукционно-охладительные установки» обратилась к потребителям собственной продукции со следующим сообщением. Согласно руководству по эксплуатации РОУ 0200.000.100 РЭ «Задвижки. Руководство по эксплуатации» пп 2.1.3 «Задвижки не должны быть использоваться в качестве опоры для трубопроводов» и пп 2.1.4 «Задвижки должны устанавливаться строго на горизонтальных участках

трубопроводов и горловиной корпуса вверх. Запрещена установка задвижек на иных участках трубопроводов, кроме горизонтальных».

В связи с этим для задвижек типов (серий) 1010, 1120, 1012, 1123, 1013, 1015, 1156, 1017, 1126, 1016 по ТУ 3741-009-71228244-2009 «Задвижки. Технические условия» код ОК 005 (ОКП) 37 4100, код ТН ВЭД СНГ 8481 80 639 0, изготовленных закрытым акционерным обществом «Редукционно-охладительные установки» необходимо произвести проверку правильности их установки, с целью предотвращения аварийных ситуаций, связанных с неправильной эксплуатацией оборудования.

Также специалисты компании просят прислать требование для пересылки документов в удобном формате. Адрес для обращения: 656012, г. Барнаул ул. Лесокирзаводская, 5 или e-mail: novomirsky@rou.ru, главный конструктор ЗАО «РОУ» Новомирский Антон Юрьевич.

По материалам пресс-службы ЗАО «РОУ»