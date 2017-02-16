Технологический трубопровод – движимость или недвижимость?

Как сообщает аудиторский портал, при исчислении налога на имущество одна из компаний не включила в базу стоимость технологического трубопровода. По мнению компании, технологический трубопровод является движимым имуществом, поскольку представляет из себя систему металлических труб и трубопроводной арматуры, не связан с землей, а располагается над ней на эстакадах и является вспомогательным. В обоснование компанией представлено заключение, согласно которому трубопровод не является объектом недвижимого имущества.

По результатам выездной проверки ИФНС указала на неправомерность такой позиции в результате неверной квалификации компанией имущества как движимого, доначислила налог, пени и штраф.

После этого суды трех инстанций признали законным решение инспекции. Это подтверждается тем, что спорный объект спроектирован и смонтирован на специально возведенном фундаменте, наличие которого обеспечивает его прочную связь с землей. Объект не предназначен для его последующей разборки, перемещения и сборки на новом месте. Более того, перемещение спорного объекта без нанесения несоразмерного ущерба его конструктивной целостности и проектному функциональному назначению невозможно – а это является отличительным признаком объектов недвижимого имущества. При наличии перечисленных признаков объект подлежит обложению налогом на имущество, указали суды. Также суды отклонили довод компании о том, что невозможно провести госрегистрацию права собственности на этот объект, указав на пункт 1 статьи 130 ГК, согласно которому госрегистрация не является обязательным условием для признания объекта недвижимостью.

А как считаете вы, уважаемые читатели: трубопровод – движимость или недвижимость?

По материалам портала Аudit-it.ru