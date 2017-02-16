Машиностроители Кургана встают на новые пути развития

Наступивший 2017 год для промышленности Зауралья обещает быть перспективным и результативным. В регионе будет развиваться фармацевтика, машиностроение, автомобилестроение и нефтегазовое арматуростроение.

Только в машиностроении планируется открыть не менее пяти новых производств. Так, российско-китайская группа компаний SLC, которая занимается разработкой и производством мобильных буровых установок для нефтедобывающей отрасли, в этом году собирается запустить производство в Кургане. Два новых производства будут запущены на ОАО «Курганмашзавод». Кроме того, в области реализуются проекты по созданию литейного центра и инструментального центра финишной обработки деталей трубопроводной арматуры.

Курганский арматурный кластер также ежегодно набирает обороты и пополняется новыми участниками. Промышленное объединение серьезно нацелено на освоение европейского рынка, помогает координировать совместные усилия по разработке и серийному выпуску технически сложной трубопроводной арматуры, оказывает сопровождение промышленным предприятиям в выставочной деятельности. В перспективе в индустриальный парк, открытый в 2016 году, должны войти новые резиденты.

АО «Далур», которое производит отработку двух месторождений в Курганской области, в этом году намерено принять участие в аукционе на право пользования участком недр федерального значения (месторождение Добровольное в Звериноголовском районе) для разведки и добычи урана. Областные власти видят в этом проекте «точку роста» для района.

По материалам портала «Новый мир»