ПАО «Оренбургнефть» наградило автора рацпредложения для ТПА

В ПАО «Оренбургнефть» подвели итоги конкурса «Лучший рационализатор года» за 2016 год. Генеральный директор Общества Игорь Пупченко вручил победителям дипломы в трех номинациях. Так, лучшим подразделением Общества по рационализаторской деятельности стал цех подготовки и перекачки нефти №1 ООО «Бугурусланнефть», сотрудники которого подали и зарегистрировали 10 заявлений на рационализаторские предложения. «Самым активным рационализатором года» стал начальник УПСВ Цеха подготовки и перекачки нефти №1 ООО «Бугурусланнефть» Ринат Тимергалиев, автор наибольшего количества поданных заявлений на рационализаторские предложения. «Самый эффективным рационализатором года» признан старший механик

Цеха добычи нефти и газа №1 Константин Баскаков. На его счету четыре рацпредложения, признанных рационализаторскими.

Одно из важнейших рацпредложений, внедрённых в 2016 году – установка шарового крана на гидропривод – позволило сделать более безопасными работы при проведении замены сальников СУСГ на скважинах. Также были предложены некоторые мероприятия при замене участка нефтепровода «ДНС «Пронькино» - УПН «Покровка», которые позволили сэкономить более 114 тонн нефти за 14 часов остановки.

Как отмечают в компании, рационализаторская деятельность, в первую очередь, направлена на улучшение производственного процесса. Только за последние годы в ПАО «Оренбургнефть» благодаря внедрению 23 рационализаторских предложений, экономический эффект составил 172 миллиона рублей.

По материалам «АиФ»