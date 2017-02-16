«Уралтехнострой» установил насосную станцию на площадке «Роспан Интернешнл»

На прошлой неделе ООО «Корпорация Уралтехнострой» произвело отгрузку Насосной станции пожаротушения для АО «Роспан Интернешнл». Оборудование предназначено для подачи воды на пожаротушение объектов, расположенных на площадках УПН, ДКС ПНГ Валанжинской залежи, которая находится на территории Восточно-Уренгойского лицензионного участка в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Ближайшим населенным пунктом является г. Новый Уренгой.

Насосная станция пожаротушения представляет собой блочное здание полной заводской готовности, с приборами отопления и электроосвещения. В блоке располагается насосное оборудование для подачи воды в наружные сети пожаротушения, трубопроводная обвязка, запорная арматура.

По материалам портала Advis.ru