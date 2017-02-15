Роснефть может затратить на капремонт трех заводов Башнефти $100 млн

"Роснефть" может затратить на проведение капитальных ремонтов на трех заводах "Башнефти" порядка $100 млн в 2017 году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на нескольких источников в отрасли. Сама компания не раскрывает объем инвестиций в выкупленный актив.

Источники агентства утверждают, что на капремонты "Уфанефтехима", "Новойла" и Уфимского НПЗ может потребоваться треть той суммы, которую "Башнефть" анонсировала в качестве инвестиций в нефтепереработку в 2016 году. По информации собеседников агентства, средства будут вкладываться в поддержание безаварийной работы предприятий. "Надежность (уфимских НПЗ) вызывает очень большое беспокойство", - считает один из них.

К такому же мнению пришли представители Ростехнадзора, которые сейчас проводят расследования нескольких крупных аварий на НПЗ "Башнефти", часть из которых произошла в 2017 году. Ведомство уведомило о намерении через суд добиваться дисквалификации сразу четырех руководителей НК, которые отвечают за промышленную безопасность.

"Менеджмент, руководивший "Башнефтью" до прихода "Роснефти", не вкладывал необходимые средства в модернизацию и ремонт оборудования, информация о размере реально выделяемых на это финансовых средств не доводилась до акционеров", - цитирует Reuters комментарий "Роснефти".

НК не раскрывает предполагаемые вложения в проведение капитальных ремонтов на трех заводах в Башкирии в 2017-2018 годах. Компания провела аудит активов уже после их приобретения. Завершив многомиллиардную сделку, "Роснефть" обнаружила, что "значительная часть оборудования находилась в неудовлетворительном состоянии".

Заводы были построены в конце 1930-х - начале 1940-х годов. Несмотря на большие объемы работ по модернизации, часть оборудования по-прежнему нуждается в замене. С начала 2017 года на уфимских НПЗ произошло три аварии: 20, 29 января и 9 февраля. По предварительным данным, которые приводит Ростехнадзор, причиной систематических аварий явилось нарушение требований промышленной безопасности в части организации и проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию, техническому диагностированию и экспертизе технических устройств, а также ненадлежащие действия подрядных организаций.

Источник:Рупек