PROFACTOR Armaturen GmbH рассказал об участии в выставке Aquatherm Moscow 2017

Как отмечает пресс-служба компании, участие PROFACTOR Armaturen GmbH в работе 21-ой Международной выставки Aquatherm Moscow 2017, прошедшей с 7 по 10 февраля в МВЦ «Крокус Экспо», оказалось ярким и плодотворным. Ежедневно стенд PROFACTOR принимал сотни посетителей, специалисты компании консультировали гостей, вели переговоры, договаривались о сотрудничестве и отвечали на вопросы представителей СМИ.

Бренд PROFACTOR представлен на российском рынке много лет, поэтому он был легко узнаваем на мероприятии. Некоторые посетители выставки заходили на стенд, чтобы высказать благодарность за неизменно высокое качество товаров PROFACTOR, их надежность и долговечность по сравнению с продукцией конкурентов. А для гостей, которые впервые узнали о немецком производителе, специалисты компании проводили экскурсию по стенду – наглядно знакомили с широким ассортиментом товаров, новинками, их техническими характеристиками, рассказывали о преимуществах и расценках продукции. Каждому посетителю экспозиции вручался Каталог PROFACTOR 2017, подробный прайс-лист с рекомендованными розничными ценами в рублях РФ, а также фирменные сувениры и подарки.

Судя по высокому интересу и количеству посетителей стенда PROFACTOR, выставка Aquatherm Moscow оказалась в 2017 году самой популярной. При этом экспозиция немецкого производителя была интересна не только многочисленным российским гостям и представителям стран СНГ (Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси), но и зарубежным участникам из Германии, Польши, Китая и других стран. Благодаря этому за 4 дня активной работы на стенде PROFACTOR были проведены десятки деловых переговоров, закреплена заинтересованность в приобретении продукции, достигнуты договоренности о сотрудничестве с новыми клиентами, разработаны шаги по развитию отношений с действующими партнерами.

По материалам пресс-службы PROFACTOR Armaturen GmbH