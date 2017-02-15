2016 – первый год роста после 2 лет снижения для Группы ПОЛИПЛАСТИК

Об этом рассказал Генеральный директор Группы М.И. Гориловский, открывая съезд коммерческих подразделений трубного дивизиона Группы ПОЛИПЛАСТИК. И хотя этот рост составил всего 1,5% по Группе в целом и 2,3% по ее российским предприятиям, он происходил на фоне продолжающегося кризиса и снижения рынка, которое составило около 3%. Это – несомненный успех, особенно если учесть, что в отличие от многих участников рынка Группа не изменяла своим принципам и не поступалась ни качеством продукции ради снижения ее себестоимости, ни прозрачностью ведения бизнеса.

В частности, несмотря на продолжающийся кризис, Группа запустила еще один завод – в Хабаровске, который уже успел выпустить немалое количество труб и имеет хорошие перспективы на 2017 год. Продолжали развиваться и другие заводы. «Сибгазаппарат» получил три линии по производству гофрированных труб КОРСИС диаметром до 1000 мм, Омский завод трубной изоляции нарастил мощности по производству «гладкой» труб (включая трубы ПРОТЕКТ с защитным покрытием) более, чем на 10 тыс. тонн в год, на заводе ЮГТРУБПЛАСТ к концу года заработала линия Cincinnati по производству напорных труб диаметром до 1200 мм, купленная у закрывшегося завода РОСТР.

В рамках программы оптимизации размещения имеющихся производственных мощностей временно прекращено производство «гладкой» трубы на Новомосковском заводе – отныне этот завод сосредоточится на производстве спиральновитых труб СПИРОЛАЙН и труб ПВХ. Туда же переедет из Белоруссии установка ротоформования, уже начато производство запорно-регулирующей арматуры в рамках программы импортозамещения – о работе нового завода в интервью журналу ТПА рассказал Лев Гориловский. Следите за обновлениями на сайте, в скором времени интервью появится в разделе «Деятельность».

Группа осталась верной своей традиции каждый год выводить на рынок новые продукты и технологии. За минувший год была проделана большая работа по системам кабелезащиты; трубы ЭЛЕКТРОПАЙП всех видов начали активно продаваться уже не только в центральном регионе. Большой интерес потребителей вызвала новинка Группы – трубы МУЛЬТИКЛИН. Достигнуты ощутимые успехи в освоении технологий бестраншейного восстановления трубопроводов компании Subterra, а также с применением собственной разработки – труб ПОЛИЛАЙНЕР-ПЕКС. Попытка вывести эти технологии на рынок путем продажи их строительным компаниям не дала ожидаемого результата, и в Группе были созданы собственные специализированные подразделения, занимающиеся санацией трубопроводов.

О планах на предстоящий год М.И. Гориловский сказал, что и по России, и по Группе в целом планируется рост объемов продаж (и, соответственно, производства) и увеличение в этих объемах доли инновационной продукции. Закрывая съезд, М.И. Гориловский отметил, что компания довольно успешно проходит текущую стадию кризиса. Она не только выжила – она стала сильнее и укрепила свои позиции. Может быть, не все было сделано для того, чтобы оптимизировать ее деятельность, но сделано было много и еще больше предстоит сделать в 2017 году и далее. Наступивший год будет довольно трудным,

особенно его первая половина, но у компании есть все возможности, чтобы пережить эти трудности и выйти на новый виток роста.

По материалам портала «ПластЭксперт»