В 2016 трубные компании вели активную инвестиционную деятельность и достигли успехов в импортозамещении

Об этом и других итогах работы трубных дивизионов в 2016 году рассказал директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев, выступивший с докладом на II-й Международной научно-технической конференции «Трубопроводный транспорт. Теория и практика 2017».

По данным ФРТП, суммарное потребление труб в России в 2016 г. составило 9,67 млн т, что ниже показателей предыдущего года. Снижение, в основном, обусловлено низким спросом в сегменте труб большого диаметра (ТБД). Несмотря на положительную динамику потребления в таких секторах, как строительство, машиностроение и нефтегазодобыча, на российском рынке отразилась мировая тенденция по снижению спроса на стальную трубную продукцию. Тем не менее, в 2016 г. ведущие трубные компании России – ТМК, ОМК и ЧТПЗ – инвестировали более 21 млрд руб. в повышение качества труб премиального сортамента, внедрение средств неразрушающего контроля производимой продукции и расширение линейки производимой продукции, в том числе, труб и трубопроводной арматуры для специальных условий эксплуатации.

Так, в прошлом году ОМК ввела в эксплуатацию Уральский завод специального арматуростроения, где производятся шаровые краны для газовой отрасли, которые ранее поставлялись только из-за рубежа. ЧТПЗ совместно с Роснано впервые в России запустили на площадке Этерно производство импортозамещающей продукции – разрезных тройников, позволяющих проводить ремонт магистральных трубопроводов под давлением и вводить их в эксплуатацию без остановки перекачки углеводородов. ТМК продолжила развивать технологии производства труб премиального сортамента для добычи углеводородов, завершив реконструкцию линий финишной отделки труб, где особое внимание уделено качеству геометрии труб и процессам нанесения покрытий.

«Продолжение активной инвестиционной деятельности крупнейшими трубными компаниями позволяет говорить о том, что они не только успешно выполнили задачу импортозамещения – доля импорта трубной продукции по итогам 2016 г. составила 4,5%, – но и перешли к импортоопережению: качество и надежность российских труб, как правило, превышают требования мировых стандартов», — заявил Игорь Малышев. Руководитель фонда особо отметил нецелесообразность государственной поддержки проектов создания избыточных мощностей по производству труб, которые в сложившихся

условиях не приведут к импортозамещению и промышленному росту в Российской Федерации.

Среди основных проблем трубной отрасли, по мнению руководителя ФРТП, можно выделить рост доли импортной продукции на российском рынке и действующие антидемпинговые меры Европейском Союзе в отношении отечественной бесшовной продукции. Кроме того, остается вопрос применения бывших в употреблении труб в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. «В 2016 г. были внесены поправки в 17 строительных сводов правил, запрещающие применение бывших в употреблении труб, что впервые позволит сформировать нормативно-техническую базу в данной области и сократить значительную долю теневого рынка бывших в употреблении труб», – отметил Игорь Малышев.

По материалам ИИС «Металлоснабжение и сбыт»