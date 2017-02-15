В Москве началась модернизация старейшей канализационной насосной станции

АО «Мосводоканал» приступило к реконструкции старейшей в Москве канализационной насосной станции (КНС), построенной в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького еще в довоенное время. Как сообщает пресс-служба Мосводоканала, после реконструкции КНС сохранит свой исторический облик.

КНС была спроектирована на перекачку более 100 куб. м сточной воды в сутки. В настоящее время силами подрядных организаций здесь начат демонтаж устаревшего технологического оборудования. В ходе реконструкции планируется заменить запорную арматуру, задвижки, обратные клапаны. Новое насосное оборудование с высоким КПД значительно улучшит экономические показатели по перекачке сточных вод. Полностью будет модернизировано и энергетическое хозяйство станции: установлено новое оборудование и щит управления. Внутри здания заменят инженерные сети: водоснабжение, отопление, освещение, канализацию. Обновятся фасад и внутренняя отделка здания - оконные рамы, двери, полы, но с сохранением исторического облика.

Также в Мосводоканале уточнили, что после реконструкции КНС переведут в автоматический режим: ее работой будут управлять дистанционно из диспетчерской службы эксплуатации насосных станций. Модернизация объекта завершится к концу августа этого года.

По материалам пресс-службы «Мосводоканала»