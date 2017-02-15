Ленинградский Завод СпецКрепежа: производство и использование фланцев

По словам представителей Ленинградского завода «СпецКрепеж», как и любое производство, изготовление фланцев является многоэтапным процессом, во время которого важно исключить даже малейшую возможность появления брака. Качественно построенная работа позволяет подготовить надежную продукцию, которая способна успешно выдержать все особенности эксплуатации. Как производят стальные фланцы?

Детали такого типа изготавливают с помощью проката специальным вращающимся диском в разъемной матрице кольцевой заготовки. Само устройство может быть выполнено как на гидравлическом прессе в штампах с разъемными матрицами (на токарном станке), так и на специально разработанном стане. Использование во время производства новейших схем деформирования, максимально использующих сдвиговые деформации, позволяет значительно увеличить точность получаемых в результате фланцев. Это способствует созданию более сложных изделий.

Для производства фланцев преимущественно применяются легированные, углеродистые и нержавеющие стали. Современные технологии позволяют изготавливать огромное количество всевозможных изделий, различных по способу крепления, форме, размерам и другим важным нюансам, позволяющим использовать фланцы как части валов, труб, фитингов, корпусных деталей и подобных элементов. Как отдельные детали, стальные фланцы обычно привинчивают или приваривают к отдельным концам подлежащих соединению деталей.

Изделия должны производиться с уплотнительной поверхностью исполнения 1,2,3. Когда это технически обосновано, вполне допустимо создание фланцев, имеющих уплотнительную поверхность исполнения 4, 5, 8 или 9. Применение ГОСТ 12815-80 регулирует размер уплотнительных поверхностей, а также указывает оптимальные присоединительные размеры. ГОСТ 12816-80 определяет материал фланцев, прокладок и крепежных деталей, основные технические требования, транспортировку, упаковку и маркировку.

Как правило, фланцы используются для присоединения арматуры к трубопроводам или трубопроводов к разнообразному оборудованию, соединения отдельных частей трубопровода. Применение фланцевых соединений позволяет обеспечить необходимую прочность конструкции и герметичность, при этом предлагая простое изготовление, сборку и разборку деталей. В зависимости от вида фланцев их крепления могут отличаться:

* Плоские приварные фланцы — во время монтажа элемент надевают на трубу, после чего приваривают по ее окружности с помощью двух сварных швов.

* Приварные встык фланцы — в данном случае предполагается использование только одного соединительного сварного шва. Перед этим встык соединяется «воротник» детали и торец трубы. Такой способ позволяет сократить затраты времени и в целом упростить работу.

* Свободные фланцы на приварном кольце — состоят из двух частей, к которым относится кольцо и непосредственно фланец, имеющих один условный диаметр и

давление. Такие модели имеют наиболее удобный монтаж, так как приваривать требуется только кольцо. Это позволяет обеспечить достаточно легкую стыковку всех болтовых отверстий фланца с аналогичными отверстиями оборудования или арматуры. Чаще всего свободные фланцы используются во время монтажа оборудования или трубопроводной арматуры в труднодоступных местах.

Кроме изготовления стандартных стальных фланцев, определенных в ГОСТ, современное производство позволяет создавать фланцы нестандартных форм и размеров, указанных в чертежах заказчика.

По материалам портала Korabel.ru